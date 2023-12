Χανιά

“USS Gerald Ford”: Στη Σούδα το γιγαντιαίο αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το νεότερο και μεγαλύτερο πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ «USS Gerald Ford», έδεσε στη βάση της Σούδας.

-