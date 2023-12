Ηράκλειο

Τροχαίο - Ηράκλειο: Βίντεο - ντοκουμέντο από το δυστύχημα με θύμα τον 23χρονο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στα "μαύρα" έχει ντυθεί το Ηράκλειο από τον θάνατο του 23χρονου Μαρίνου σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας.

-

Στα "μαύρα" έχει ντυθεί το Ηράκλειο από τον θάνατο του 23χρονου Μαρίνου σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας.

Το creta24.gr δημοσιεύει σήμερα ένα βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή της σύγκρουσης του αυτοκινήτου και της μοτοσικλέτας του 23χρονου στην Λεωφόρο 62 Μαρτύρων στο Ηράκλειο χθες βράδυ.

Όπως φαίνεται στο βίντεο από κλειστό κύκλωμα ασφαλείας στην περιοχή, η οδηγός του κόκκινου ΙΧ επιχείρησε αριστερή στροφή προς Γιόφυρο με αποτέλεσμα τα δύο οχήματα να συγκρουστούν.

Δείτε το βίντεο:



Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες που κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον νεαρό που δεν φορούσε κράνος και ο οποίος είχε τραυματιστεί θανάσιμα. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Πηγή: creta24.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Νέα Αριστερά - Ηλιόπουλος: Δεν έχουμε απέναντι μας τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά... (βίντεο)

Επίσκεψη Ερντογάν - Τσιόδρας: Ούτε αφελείς είμαστε ούτε φοβικοί στον διάλογο

Μαγιορκίνης - “Λευκή πνευμονία”: Ανησυχητική η αντοχή του μικροβίου στα αντιβιοτικά (βίντεο)