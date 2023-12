Θεσσαλονίκη

Γρηγορόπουλος – Θεσσαλονίκη: Επεισόδια μετά την πορεία για τα 15 χρόνια από τη δολοφονία του

Κουκουλοφόροι επιτέθηκαν με μολότοφ και πέτρες σε αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απάντησαν με χειροβομβίδες κρότου – λάμψης.

Επεισόδια σημειώθηκαν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, μετά το τέλος της πορείας για την επέτειο του θανάτου του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.

Ομάδα ατόμων που φορούσαν κουκούλες πέταξαν βόμβες μολότοφ και πέτρες προς τις αστυνομικές δυνάμεις στην οδό Υπουργού Φιλίππου Δραγούμη και στη συνέχεια αποχώρησαν.

Σε άλλη εστία επεισοδίων, άγνωστοι έβαλαν φωτιές σε κάδους στην γύρω περιοχή στην οδό Ολύμπου. Δυνάμεις των ΜΑΤ απάντησαν με χρήση χειροβομβίδων κρότου λάμψης.

Τουρκικό Προξενείο: Επίθεση με μολότοφ σε διμοιρία των ΜΑΤ

Καταδρομική επίθεση με βόμβες μολότοφ δέχθηκε λίγο αργότερα λίγο στατική διμοιρία των ΜΑΤ στο τουρκικό Προξενείο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο πριν τις 10 το βράδυ άγνωστοι που κινούνταν επί της οδού Κασσάνδρου πέταξαν βόμβες μολότοφ, βεγγαλικά και πυρσούς προς τους αστυνομικούς των ΜΑΤ που βρίσκονται έξω από το τουρκικό Προξενείο στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Αγίου Δημητρίου.

Ακολούθως, έγινε καταδίωξη ατόμων σε στενά πέριξ του σημείου της επίθεσης. Έως τώρα δεν έχει σημειωθεί προσαγωγή ατόμων.

