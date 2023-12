Βοιωτία

Βοιωτία: Θρίλερ με σορό άνδρα σε χωράφι

Που και απο ποιον εντοπίστηκε το ύψυχο σώμα του άνδρα, σημαίνοντας "συναγερμό" στους αστυνομικούς..

(εικόνα αρχείου)

Ένα θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή της Θήβας, με πτώμα άνδρα που εντοπίστηκε το μεσημέρι της Πέμπτης σε χωράφι στον δρόμο Μουρικίου-Υπάτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το permissos.gr, η σορός ανήκει σε άνδρα Πακιστανικής καταγωγής και εντοπίστηκε από βοσκό.

Αυτός ειδοποίησε την Αστυνομία, δυνάμεις της οποίας έσπευσαν στο σημείο. Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ η σορός του άτυχου ανδρα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Θηβών.

Οι Αστυνομικές Αρχές διερευνούν τις συνθήκες του συμβάντος, ενώ διατάχθηκε νεκροψία-νεκροτομή, ώστε να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου.

