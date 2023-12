Δωδεκανήσα

Ρόδος: κατέβασαν παντελόνι και εσώρουχο μαθητή και διακίνησαν το βίντεο

Δύο ανήλικοι συνελήφθησαν από αστυνομικούς και ακόμη ένας αναζητείται. Σάλος στο νησί με το νέο περιστατικό μπούλινγκ.

(εικόνα αρχείου)

Για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας ενός συμμαθητή τους και για διευκόλυνση προσβολών της ανηλικότητας διώκονται δύο 15χρονοι που συνελήφθησαν προχθές και αφέθηκαν ελεύθεροι κατόπιν εντολής της Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Ρόδου, μετά την υποβολή μηνύσεως από την μητέρα του θύματος.

Πιο συγκεκριμένα, την 6η Δεκεμβρίου 2023 καταγγέλθηκε από την μητέρα ενός 15χρονου ότι τις πρωινές ώρες της ίδιας ημέρας με την χρήση βίας εντός του σχολικού συγκροτήματος του 1ου Ε.Π.Α.Λ. Ρόδου ένας μαθητής που κατονομάζεται, έπιασε από τους ώμους τον 15χρονο γιο της, του κατέβασε το παντελόνι και το εσώρουχο εντός του προαυλίου του σχολείου και παρουσία πολλών μαθητών καθώς ήταν ώρα διαλείμματος.

Ο 15χρονος στη συνέχεια έμαθε από συμμαθητές του ότι κυκλοφορούσε για το περιστατικό αυτό ένα βίντεο το οποίο μάλιστα είχαν δει και το οποίο τραβούσε ένα τουλάχιστον άγνωστο άτομο.

Από την έρευνα των αστυνομικών εξακριβώθηκε η ταυτότητα των δύο πρώτων δραστών οι οποίοι αναζητήθηκαν και εμφανίστηκαν αυτοβούλως συνοδεία των γονέων τους.

Συνελήφθησαν ενώ κατασχέθηκαν τα κινητά τους τηλέφωνα που θα αποσταλούν στην Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για τα περαιτέρω.

Ο τρίτος δράστης που τράβηξε το βίντεο και το διέδωσε αναζητείται.

Πηγή: dimokratiki.gr





