Τροχαίο στην Ξάνθη: Παρέσυρε 19χρονη και την εγκατέλειψε

Η άτυχη κοπέλα δίνει μάχη για να κρατηθείς τη ζωή. Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του ασυνείδητου οδηγού.

Μάχη για την ζωή της δίνει μία 19χρονη, η οποία παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο στην περιοχή του Π. Ζυγού Ξάνθης, το απόγευμα της Τετάρτης. Ο οδηγός του οχήματος εγκατέλειψε την κοπέλα αιμόφυρτη και αβοήθητη στον δρόμο.

Η 19χρονη είχε βγάλει βόλτα το σκυλάκι της, όταν ένα αυτοκίνητο την παρέσυρε, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, και την εγκατέλειψε σοβαρά τραυματισμένη. Άλλος οδηγός που περνούσε από το σημείο εντόπισε την κοπέλα και ενημέρωσε τις αρχές.

Η 19χρονη διακομίστηκε στο νοσοκομείο Καβάλας και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ, σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και οι γιατροί κάνουν ό,τι είναι ανθρωπίνως και ιατρικώς δυνατό, ώστε να την κρατήσουν στην ζωή. Στο πλευρό της βρίσκεται η οικογένειά της.

Στο μεταξύ, οι αστυνομικές αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και την σύλληψη του ασυνείδητου οδηγού, που παρέσυρε και εγκατέλειψε αβοήθητη την 19χρονη.

