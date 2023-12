Σέρρες

Λαθραία τσιγάρα: Τους “τσάκωσαν” με 1200 πακέτα

Χειροπέδες σε δύο άτομα για μεγάλη ποσότητα λαθραίων καπνικών προϊόντων

Σύλληψη δύο αλλοδαπών, στον Προμαχώνα, με 1.200 πακέτα τσιγάρα για τα οποία δεν είχαν καταβληθεί φόροι και δασμοί

Χίλια διακόσια πακέτα τσιγάρων, για τα οποία δεν είχαν καταβληθεί οι νόμιμοι φόροι και δασμοί, μετέφεραν στις αποσκευές τους δύο αλλοδαποί, οι οποίοι συνελήφθησαν χθες το απόγευμα στον Προμαχώνα, από αστυνομικούς της Ομάδας Αντιμετώπισης Δίωξης Λαθρεμπορίου και Διασυνοριακού Εγκλήματος της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Σερρών.

Τα λαθραία πακέτα τσιγάρων κατασχέθηκαν και θα αποσταλούν στο αρμόδιο τελωνείο.

