Πύργος – καταγγελία για βιασμό και revenge porn: Ελεύθερος με όρους ο κατηγορούμενος

Η απόφαση της Δικαιοσύνης για την υπόθεση που συγκλόνισε τον Πύργο.

Ελεύθερος αφέθηκε μετά τη μαραθώνια απολογία του, στην Ανακρίτρια Ηλείας, ο κατηγορούμενος για βιασμό και εκδικητική πορνογραφία σε βάρος 23χρονης στον Πύργο.

Μετά από μια ανακριτική διαδικασία που κράτησε περισσότερες από 8(!) ώρες, Ανακρίτρια και Αντεισαγγελέας αποφάσισαν να επιβάλουν σε βάρος του 32χρονου κατηγορούμενου περιοριστικούς όρους.

Οι περιοριστικοί που του επιβλήθηκαν αφορούν την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, την παρουσία μια φορά στο Α.Τ. της περιοχής του, απαγορεύεται να προσεγγίσει και την επικοινωνήσει με την καταγγέλλουσα και χρηματική εγγύηση ύψους 2.000 ευρώ.

