Κως: Ιταλικό Αλιευτικό “κόλλησε” στα αβαθή

Πώς ενημερώθηκε το Λιμενικό Σώμα για το περιστατικό και ποιες δυνάμεις έσπευσαν για να αποκολλήσουν το σκάφος και να διασώσουν το πλήρωμα.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκαν οι Λιμενικές Αρχές της Κω και της Καλύμνου, για προσάραξη αλιευτικού σκάφους, σημαίας Ιταλίας, στη θαλάσσια περιοχή 24,5 ν.μ. νοτιοδυτικά της Κω, με επτά αλλοδαπούς επιβαίνοντες.

Στην περιοχή προς παροχή συνδρομής έσπευσε ένα Περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, το οποίο εντόπισε το αλιευτικό να έχει αποκολληθεί με ιδία μέσα και στη συνέχεια το συνόδευσε με ασφάλεια στο λιμάνι της Καλύμνου.

Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός ούτε παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση, ενώ από την Λιμενική Αρχή Καλύμνου απαγορεύτηκε ο απόπλους του αλιευτικού, μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης και την προσκόμιση σχετικού βεβαιωτικού αξιοπλοΐας από τον παρακολουθούντα νηογνώμονα.

