Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Στον εισαγγελέα ο ιδιοκτήτης σκύλων που κατασπάραξαν γυναίκα μέσα στην αυλή του σπιτιού της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα ο ιδιοκτήτης των σκυλων που επιτέθηκαν στην άτυχη 50χρονη

-







Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί αύριο το πρωί ο 37χρονος ιδιοκτήτης των σκύλων που επιτέθηκαν σε 50χρονη με αποτέλεσμα η μητέρα δύο παιδιών να χάσει τη ζωή της στην αυλή του σπιτιού της όπου συνέβη το τραγικό περιστατικό.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας ο 37χρονος νωρίτερα είχε συλληφθεί και κρατούνταν στο αστυνομικό τμήμα Ωραιοκάστρου ενώ θα βρεθεί ενώπιον του εισαγγελέα με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια σε συνδυασμό με παράβαση της Νομοθεσίας περί ζώων.

Τα τρία τσομπανόσκυλα δάγκωναν τη γυναίκα μέχρι να ξεψυχήσει μέσα στην αυλή του σπιτιού της όπου βγήκε για κάποιες εργασίες λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι της Κυριακής.

Ειδήσεις σήμερα:

Ρέθυμνο: Φωτιά σε σπίτι - Στο νοσοκομείο νεαρή με εγκαύματα

“Παγιδευμένοι”: Τα νέα επεισόδια είναι καθηλωτικά (βίντεο)

Ευρωπαϊκό Κολύμβησης: “Χρυσή” η Ντουντουνάκη