Μαγνησία

Βόλος: Νεκρός άνδρας που καταπλακώθηκε από τοίχο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο σημείο πήγαν πυροσβέστες που τον απεγκλώβισαν χωρίς αισθήσεις, ενώ η αστυνομικοί του Α.Τ. Νοτίου Πηλίου απέκλεισαν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

-

(εικόνα αρχείου)

Νεκρός ανασύρθηκε από τοίχο που τον καταπλάκωσε, ενώ έκανε εργασίες σε σπίτι ιδιοκτησίας του, στα Καλά Νερά του Δήμου Ν. Πηλίου, σήμερα το μεσημέρι, ένας 60χρονος άνδρας.

Τον άτυχο 60χρονος αντιλήφθηκε άλλο πρόσωπο που βρισκόταν στον χώρο και ενημέρωσε τις αρχές.

Στο σημείο πήγαν πυροσβέστες που τον απεγκλώβισαν χωρίς αισθήσεις, ενώ η αστυνομικοί του Α.Τ. Νοτίου Πηλίου απέκλεισαν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Η σορός του άνδρα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο.

Πηγή: magnesianews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Super League - Μαρινάκης: πρόταση μομφής από Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Άρη

Βριλήσσια - Κάμερες: Παρακολουθούσε και τη νεαρή κόρη της γυναίκας του

Γυναικοκτονία: Μαχαίρωσε την πρώην σύντροφο του 200 φορές!