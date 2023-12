Σέρρες

Σέρρες: Tροχαίο με τρεις τραυματίες

Πως συνέβη το τροχαίο ατύχημα, που οδήγησε στον τραυματισμό τριών ατόμων.

Τρία άτομα τραυματίστηκαν μετά από μετωπική σύγκρουση δύο αυτοκινήτων στο 3ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Σερρών-Νιγρίτας.

Τραυματίστηκαν ο 41χρονος οδηγός του πρώτου οχήματος και ο 47χρονος συνοδηγός, οι οποίοι και απεγκλωβίστηκαν με τη συνδρομή του Πυροσβεστικού Σώματος και ο 43χρονος οδηγός του δεύτερου οχήματος.

Οι τραυματίες διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών.

