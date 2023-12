Βοιωτία

Αστυνομικός μαχαίρωσε την πρώην σύντροφο του - Παραβίασε τα ασφαλιστικά μέτρα του δικαστηρίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η παραβίαση των περιοριστικών μέτρων, η «επίσκεψη» στη δουλειά και η ενέδρα έξω από το Α.Τ.

-

Νέο περιστατικό ενδοοικογενιεακής βίας με πρωταγωνιστή έναν 54χρονο αστυνομικό από τη Βοιωτία, ο οποίος παρά την δικαστική απόφαση που είχε εκδοθεί σε βάρος του, ώστε να μην πλησιάζει την πρώην σύντροφό του, εκείνος αποφάσισε να πάει στο χώρο εργασίας της και ζητούσε να τη δει.

Η γυναίκα του ζήτησε να φύγει λέγοντας ότι αν δεν το κάνει θα καταθέσει μήνυση εναντίον του για την παραβίαση των ασφαλιστικών μέτρων που ισχύουν. Ο αστυνομικός δεν συμμορφώθηκε και τότε εκείνη πήγε στο οικείο Αστυνομικό Τμήμα για να καταθέσει μήνυση.

Εκεί όμως την περίμενε και πάλι ο πρώην φίλος της, ο οποίος έξω από το ΑΤ, όχι μόνο την έβρισε, αλλά τράβηξε και μαχαίρι με το οποίο πάνω στον τσακωμό την τραυμάτισε σε διάφορα σημεία του σώματός της, ευτυχώς ελαφρά.

Η γυναίκα πήγε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, ενώ ο 54χρονος αστυνομικός συνελήφθη από τους συναδέλφους του και αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Λιβαδειάς.

Πηγή: lamiareport.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Γκάζι: Πυροβολισμοί με τραυματίες έξω από νυχτερινό κέντρο

Αθήνα – Δημοτική Αστυνομία: ΕΔΕ για την καταγγελία σεξουαλικής παρενόχλησης σε δημότη

Λεωφόρος Αλεξάνδρας: Άνοιξε ο δρόμος και “κατάπιε” ένα ταξί