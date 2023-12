Μαγνησία

Βόλος: Διακινούσε κοκαΐνη και έκανε αγορές με κλεμμένη κάρτα!

Πώς κατάφεραν να τον εντοπίσουν οι αρχές και τι βρέθηκε στην κατοχή του

Δεν του έφταναν τα παράνομα έσοδά του από την διακίνηση κοκαΐνης στον Βόλο και συμπλήρωνε όσα του έλειπαν κάνοντας κλοπές ένας άνδρας, ο οποίος χρησιμοποίησε την τραπεζική κάρτα που είχε κλέψει από το εσωτερικό σταθμευμένου Ι.Χ. αυτοκινήτου για να κάνει τα ψώνια του.

Ο δράστης συνελήφθη το βράδυ της Πέμπτης από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε. που του έκαναν έλεγχο και βρήκαν στην κατοχή του μία συσκευασία με κοκαΐνη βάρους 57 γραμμαρίων και μία τραπεζική κάρτα, τα οποία κατασχέθηκαν. Όπως προέκυψε από την προανάκριση που ακολούθησε στην Ασφάλεια, είχε παραβιάσει το αυτοκίνητο την Τετάρτη και είχε κλέψει την κάρτα, με την οποία την ίδια μέρα έκανε συνολικά εννέα συναλλαγές συνολικής αξίας 160,9 ευρώ σε διάφορα καταστήματα του Βόλου. Σε βάρος του δράστη σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών και κλοπή, με την οποία παραπέμφθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Βόλου.

Άρπαξαν είδη μεγάλης αξίας

Μετά από τρεις μήνες εξιχνιάστηκε από τους αστυνομικούς της Ασφάλειας η διάρρηξη που είχε γίνει το βράδυ της 18ης Σεπτεμβρίου σε ένα σπίτι στις Σέρρες, από το οποίο οι δράστες άρπαξαν κοσμήματα, ηλεκτρονικές συσκευές και άλλα αντικείμενα συνολικής αξίας 4.000 ευρώ. Από την έρευνα των αστυνομικών ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία δυο Ελλήνων που είχαν παραβιάσει το σπίτι και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή από κοινού, που υποβλήθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών.

