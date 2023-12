Μαγνησία

Bullying: Παρέμβαση Εισαγγελέα για την τρίλιζα στα οπίσθια 7χρονου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η σχηματισθείσα δικογραφία και ποιες κατηγορίες κινδυνεύουν να αντιμετωπίσουν οι γονείς του ανήλικου δράστη.

-

Εντολή για τη διενέργεια επείγουσας προκαταρκτικής έρευνας έδωσε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Βόλου αναφορικά με την καταγγελία μητέρας 7χρονου μαθητή σε δημοτικό σχολείο του Βόλου, ο οποίος φέρεται να έχει πέσει θύμα σοβαρού bullying από μεγαλύτερο συμμαθητή του.

Μάλιστα, σύμφωνα με την τοπική ενημερωτική ιστοσελίδα της πόλης taxydromos.gr , δεν είναι η πρώτη φορά που το συγκεκριμένο Δημοτικό Σχολείο μπαίνει στο «μικροσκόπιο» της Εισαγγελίας Βόλου. Η πιο πρόσφατη παρέμβαση είχε γίνει το 2022.

Η έρευνα ανατέθηκε στην Αστυνομία, η οποία έχει ήδη λάβει καταθέσεις από τους καταγγέλλοντες γονείς του παιδιού, τους γονείς του μαθητή που φέρεται να είναι ο θύτης, καθώς και από τη διευθύντρια, αλλά και δασκάλους. Τελευταία θα κληθούν να καταθέσουν τα παιδιά, παρουσία ψυχολόγου. Αν οι καταγγελίες επιβεβαιωθούν, οι γονείς του παιδιού φερόμενου ως θύτη κινδυνεύουν να αντιμετωπίσουν την κατηγορία παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Την Παρασκευή, ο 7χρονος μαθητής κλήθηκε και πάλι να υποδείξει τον μεγαλύτερο συμμαθητή του που του έκανε bullying, μολονότι τον είχε υποδείξει από την πρώτη στιγμή. «Μπροστά από το παιδί μου, οι υπεύθυνοι του σχολείου έβαλαν να σταθούν πολλά παιδιά από το σχολείο – ακόμη κι ένα κοριτσάκι. Ο γιος μου είπε ποιο παιδάκι ευθύνεται για τα γράμματα που βρήκαμε γραμμένα με μαρκαδόρο στο κορμάκι του, ωστόσο προχθές το βράδυ, κλήθηκε να ξαναπεράσει από την ίδια ψυχοφθόρα διαδικασία» είπε ο πατέρας του ανήλικου μαθητή.

«Μας ενημέρωσαν από το σχολείο ότι θα πρέπει να επαναλάβει τη διαδικασία της αναγνώρισης, επειδή δήθεν την πρώτη φορά ο γιος μου δεν ήταν σίγουρος, κάτι που δεν ισχύει» συμπλήρωσε.

Ο 7χρονος υπέδειξε εκ νέου τον συμμαθητή του και στη συνέχεια επέστρεψε στα μαθήματά του. Έξω από το σχολικό προαύλιο, βρίσκονταν μέχρι το τέλος των μαθημάτων οι γονείς του, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι δεν θα του συμβεί κάτι κακό την ώρα του διαλείμματος. «Ήμασταν στα κάγκελα και εγώ και η σύζυγός μου και προς τιμήν της, η δασκάλα της τάξης που πάει ο γιος μου δεν τον άφησε στιγμή από τα μάτια της. Το παιδί είναι σε καλή κατάσταση, έπαιζε με τους φίλους του. Βεβαίως χρειάστηκε να δουλέψουμε πολύ ψυχολογικά μαζί με τη μητέρα του, να του εξηγήσουμε πως δεν πρέπει να φοβάται και πως ό,τι κι να χρειαστεί θα είμαστε δίπλα του» είπε ακόμη ο πατέρας του 7χρονου.

«Μας τηλεφωνούν καθημερινά γονείς για να μας στηρίξουν και να μας πουν κι εκείνοι περιστατικά που αντιμετώπισαν οι ίδιοι, τα κατήγγειλαν, αλλά δεν έγινε τίποτα. Πρόκειται για περιστατικά που έγιναν από την αρχή της χρονιάς, αλλά και προηγούμενα χρόνια. Το θέμα είναι τι γίνεται. Η βία υπάρχει. Τι κάνουμε για να την αντιμετωπίσουμε; Αυτό είναι το ζητούμενο. Γιατί με την αποσιώπηση δεν αντιμετωπίζεται κανένα φαινόμενο. Προσωπικά με έχει ενοχλήσει η αντιμετώπιση της διευθύντριας και το γεγονός ότι δεν υπήρξε καμία καθοδήγηση για το πώς θα αντιμετωπιστεί το θέμα» προσέθεσε, για να καταλήξει: «Τη Δευτέρα έχω κληθεί εγώ και η σύζυγός μου να καταθέσουμε. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει κάτι. Αυτό τουλάχιστον μας λένε κι άλλοι γονείς».

Ειδήσεις σήμερα:

Πυροβολισμοί στο Γκάζι: βίντεο από την στιγμή της επίθεσης

Βόλος: φονική παράσυρση γυναίκας από αυτοκίνητο

Βάρη - Ανεμοστρόβιλος: Συγκλονίζει η περιγραφή για το “ξήλωμα” σπιτιού από τους ανέμους (βίντεο)