Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Ξάφριζαν σπίτια παριστάνοντας τους ηλεκτρολόγους και τους συντηρητές ανελκυστήρων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι επιτήδειοι μπήκαν σε δύο σπίτια και αφαίρεσαν μεγάλα χρηματικά ποσά. Πώς έφτασαν στα ίχνη τους οι Αρχές

-

Την εξιχνίαση έξι περιπτώσεων αξιόποινων πράξεων, που τελέστηκαν κατά το χρονικό διάστημα από τις 13-10-2021 έως την 1η-07-2022, σε περιοχές του κέντρου της Θεσσαλονίκης, κατάφεραν αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Λευκού Πύργου.

Μεταξύ αυτών των πράξεων, που αφορούν κλοπές, υπεξαίρεση και αποδοχή – διάθεση προϊόντων εγκλήματος, είναι και η περίπτωση στην οποία εμπλέκονται δύο εκ των δραστών, που προσποιούμενοι τους ηλεκτρολόγους ή συντηρητές ανελκυστήρων, μπήκαν σε δύο σπίτια και αφαίρεσαν μεγάλα χρηματικά ποσά.

Οι επτά συνολικά δικογραφίες που σχηματίστηκαν και για τις έξι αξιόποινες πράξεις, θα υποβληθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Ειδήσεις σήμερα:

Χαϊδάρι: Νεκρός ο αστυνομικός που τραυματίστηκε σε καταδίωξη

Σεισμός στην Κωνσταντινούπολη

Καιρός: βοριάδες και άνοδος θερμοκρασίας την Δευτέρα