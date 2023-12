Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: δίωξη στον ρασοφόρο που επιτέθηκε με μαχαίρι σε αδέσποτα σκυλιά

Αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη βρίσκεται ο άνδρας που επιτέθηκε σε αδέσποτους σκύλους σε πλατεία της Θεσσαλονίκης.

Κακουργηματική δίωξη για βασανισμό - κακοποίηση ζώου συντροφιάς ασκήθηκε εις βάρος του 50χρονου, που συνελήφθη ύστερα από καταγγελία ότι επιτέθηκε με μαχαίρι σε αδέσποτα σκυλιά, σε πλατεία της Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη.

Ο κατηγορούμενος, Σέρβος υπήκοος, παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον 4ο τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, μαρτυρίες έκαναν λόγο για ρασοφόρο άντρα που επιχείρησε να τραυματίσει δύο σκυλιά, ενώ ένα τρίτο εντοπίστηκε τραυματισμένο στην πλάτη και περισυνελέγη από εθελοντές φιλοζωικού σωματείου.

Εξεταζόμενος από αστυνομικούς του Α.Τ. Θέρμης ο 50χρονος φέρεται να δήλωσε ότι είναι μοναχός κι ότι διαβιεί σε κελί του Αγίου Όρους.

