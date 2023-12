Παράξενα

Θεσσαλονίκη: Ρασοφόρος μαχαίρωσε αδέσποτο σκύλο

Ο άντρας, πήρε στο κυνήγι τα αδέσποτα της περιοχής κρατώντας μαχαίρι.

Ένας απίστευτο περιστατικό εκτυλίχθηκε στην πλατεία Παραμάνα της Θέρμης, στην Θεσσαλονίκη, λίγο μετά τις 04.00 τα ξημερώματα, όταν 50χρονος αλλοδαπός ρασοφόρος ξεκίνησε να κυνηγά τα αδέσποτα της περιοχής κρατώντας μαχαίρι.

Η εθελόντρια στο Φιλοζωικό Σωματείο Προστασίας και Πρόνοιας, Μαρία Χρυσίδου δήλωσε πως: «Ήρθε ένας κύριος γενειοφόρος, ο οποίος ισχυρίζεται ότι είναι μοναχός του Αγίου Όρους και κυνηγούσε τα σκυλιά στην πλατεία με μαχαίρι. Πήγε σε έναν σκύλο που κοιμόταν, τον μαχαίρωσε αλλά ευτυχώς το ζώο σηκώθηκε αμέσως και έφυγε. Το χτύπησε αλλά ευτυχώς είναι καλά και δεν κινδυνεύει η ζωή του».

Ο άνδρας έγινε αντιληπτός από πολίτες που βρισκόταν στο σημείο και κλήθηκε η αστυνομία. Ο 50χρονος συνελήφθη για παράβαση της νομοθεσίας περί ζώων και περί όπλων. Στο σημείο ήρθε και κτηνίατρος για να περιθάλψει το ζώο, το οποίο ευτυχώς τραυματίστηκε ελαφρά. Στον σκύλο χορηγείται αγωγή με αντιβιοτικά και αντιφλεγμονώδη. «Το σκυλί είναι τρομοκρατημένο, κρύβεται, πονάει. Του δίνουν φαρμακευτική αγωγή», ανέφερε η κυρία Χρυσίδου. Προανάκριση για το περιστατικό διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Θέρμης.

