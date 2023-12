Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Τρένο παρέσυρε αυτοκίνητο (εικόνες)

Πώς συνέβη το τροχαίο με την παράσυρση του ΙΧ από διερχόμενο τρένο.

Ένα τρομακτικό περιστατικό έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στην οδό Μοναστηρίου, με τρένο να παρασέρνει αυτοκίνητο.

Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 10 το βράδυ, με το τρένο να παρασύρει το ΙΧ. Από τη σύγκρουση το αυτοκίνητο υπέστη σοβαρές ζημιές, ωστόσο το σημαντικό είναι ότι ο οδηγός βγήκε ασφαλής από το όχημα, έχοντας τραυματιστεί ελαφρά και δεν χρειάστηκε η διακομιδή του σε νοσοκομείο.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας, καθώς αποκλείστηκε η κίνηση και στα δύο ρεύματα της Μοναστηρίου, διότι το τρένο βρισκόταν μέσα στον δρόμο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο συγκεκριμένο σημείο υπάρχουν μπάρες, οι οποίες ήταν κατεβασμένες την ώρα της διέλευσης των δύο βαγονιών, ωστόσο ανάμεσά τους υπάρχει μεγάλο κενό, με αποτέλεσμα να χωράει να περάσει ΙΧ.

Τέλος, αμφότερα τα ρεύματα προς δυτικά και κέντρο δόθηκαν στην κυκλοφορία μόλις απομακρύνθηκε το τρένο, αλλά και το αυτοκίνητο.

