Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε ο 60χρονος stalker 22χρονης

«Είμαι ερωτευμένος μαζί της» δήλωσε στο δικαστήριο ο 60χρονος. Πως περιέγραψε η παθούσα τον εφιάλτη… του κυνηγητού της.

«Είμαι ερωτευμένος μαζί της» δήλωσε στο δικαστήριο ο 60χρονος, ο οποίος είχε γίνει «σκιά» μίας 22χρονης, επί δύο μήνες, στη Θεσσαλονίκη.

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο για απειλή με επιμονή παρακολούθηση (κατ’ εξακολούθηση) και παράνομη οπλοφορία, καθώς κατά τη σύλληψή του βρέθηκε πάνω του ένα κοπίδι. Του επέβαλε συνολική ποινή φυλάκισης 10 μηνών, με 3ετή αναστολή.

Ο δράστης παρακολουθούσε επίμονα την νεαρή γυναίκα, επί δύο μήνες. Στην κατάθεσή της στο δικαστήριο, η 22χρονη ανέφερε πως γνώρισε τον κατηγορούμενο στο κατάστημα εστίασης, όπου δούλευε και μιλούσε μαζί του «όπως με όλους τους θαμώνες».

Όπως είπε, όταν παραιτήθηκε τον περασμένο Οκτώβριο από την δουλειά «ξεκίνησε να στέλνει μηνύματα στο κινητό, γράμματα, δώρα στο σπίτι». «Με παρακολουθούσε» τόνισε απευθυνόμενη στο δικαστήριο και πρόσθεσε: «Μένει ένα τετράγωνο μακριά και ήξερε πού μένω. Του εξήγησα ότι δε θέλω καμία επαφή μαζί του, αλλά δεν το σεβάστηκε, με ακολουθούσε με το αμάξι και με κυνηγούσε».

Κατά την απολογία του, ο 60χρονος ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής: «Καθόμουν έξω από το σπίτι της και της μιλούσα όταν την έβλεπα. Δεν την παρακολουθούσα με την έννοια της παρακολούθησης, απλώς άφηνα ένα γράμμα, γιατί είμαι ερωτευμένος μαζί της». Αναφορικά με το κοπίδι που είχε μαζί του, σημείωσε ότι το χρησιμοποιούσε για οικιακές δουλειές.

