Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: “Γέφυρα ζωής” από ΕΚΑΒ και ΕΛΑΣ για διασωληνωμένο ασθενή (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς στελέχη της Αστυνομίας κατάφεραν νa ανοίξουν ασφαλείς διαδρομές για το ασθενοφόρο. Δείτε βίντεο από τη διαδικασία.

-

“Γέφυρα ζωής” στήθηκε την Παρασκευή το μεσημέρι για τη μεταφορά ενός άνδρα που ήταν διασωληνωμένος από το Κιλκίς σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Συγκεκριμένα όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΑΝΤ1 στην πόλη Βαγγέλης Κοκολάκος, η ΕΛΑΣ ειδοποιήθηκε περίπου στις 12.00 για να παράσχει συνδρομή σε ασθενοφόρο. Πράγματι, λίγο αργότερα, στις 12.12 το ασθενοφόρο έφθασε στο Δερβένι και στις 12.27, μόλις 15 λεπτά αργότερα, ο ασθενής έφτασε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Στην επιχείρηση συνέδραμε η Άμεση Δράση και η Τροχαία με οχήματα και δίκυκλα.

Συγκεκριμένα σε όλη τη διαδρομή, αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες της αστυνομίας προπορεύονταν και άνοιγαν το δρόμο για τη γρήγορη και ασφαλή διέλευση του ασθενοφόρου.

Ειδήσεις σήμερα:

Ετήσια φορολοταρία: Δείτε αν κερδίσατε 100000 ευρώ

Ζώδια – Λίτσα Πατέρα: Οι συνεργασίες και οι προβλέψεις της Πέμπτης

Αθωώθηκε για φόνο μετά από 48 χρόνια στη φυλακή!