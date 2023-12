Λάρισα

Ελασσόνα: Τροχονόμοι πήραν πρόστιμο

Ποια η αντίδραση της τοπικής συνδικαλιστικής οργάνωσης των Αστυνομικών με ανοιχτή επιστολή της προς τη διοίκηση.

Με αφορμή επιβολή προστίμων σε τέσσερις αστυνομικούς του Α.Τ. Ελασσόνας με το αιτιολογικό της μειωμένης απόδοσης, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Λάρισας απέστειλε επιστολή διαμαρτυρόμενη, στην Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας αλλά και στο Αστυνομικό Τμήμα Ελασσόνας. Σύμφωνα με την τοπική ενημερωτική ιστοσελίδα OnLarisa.gr , οι Αστυνομικοί ισχυρίζονται ότι η ύπαρξη αναφοράς στην οποία αναγράφονται τα ελεγχθέντα οχήματα και οι οδηγοί, καθώς και τα περιστατικά στα οποία το πλήρωμα του περιπολικού έχει επιληφθεί, δεν δικαιολογεί κλήση σε απολογία για μειωμένη απόδοση.

Δείτε αναλυτικά την επιστολή:

«κ. Διευθυντά,

Το Σωματείο ενημερώθηκε ότι υπήρξε επιβολή προστίμων ίσης αξίας, σε τέσσερις (4) συναδέλφους του Α.Τ. Ελασσόνας, με το αιτιολογικό της “μειωμένης απόδοσης”, όσον αφορά τη βεβαίωση τροχονομικών παραβάσεων.

Μία από τις κύριες αρχές της Ένωσης Αστυνομικών Λάρισας, είναι η διασφάλιση της εργασιακής ειρήνης σε όλες τις υπηρεσίες.

Μακριά από εμάς ο,τιδήποτε περί συν-Διοίκησης, αλλά είμαστε, εκ του ρόλου μας υποχρεωμένοι, να κρίνουμε τις αποφάσεις της Διοίκησης.

Φρονούμε ότι αναφορά στην οποία αναγράφονται ελεγχθέντα οχήματα και οδηγοί, καθώς και περιστατικά στα οποία το πλήρωμα του περιπολικού έχει επιληφθεί, δεν δικαιολογεί κλήση σε απολογία για μειωμένη απόδοση.

Φρονούμε επίσης ότι όταν κάποιο πλήρωμα περιπολικού λαμβάνει ευχαριστίες και συγχαρητήρια από πολίτες που είχαν χαθεί με το όχημα τους στο δάσος, μέσω email στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Υπηρεσίας, τότε δίδονται, τουλάχιστον, συγχαρητήρια στους συναδέλφους και όχι κλήση σε απολογία για μειωμένη απόδοση σε τροχονομικούς ελέγχους, εκείνη ακριβώς την ημέρα!

Τέλος, φρονούμε ότι “εντολές” και “απειλές” περί υποχρεωτικής βεβαίωσης παραβάσεων δεν συνάδουν με το ορθό τρόπο και πνεύμα περί “σύγχρονης Διοίκησης”.

κ. Διευθυντά,

Οι συνάδελφοι έχουν υποβάλει προς εσάς ένσταση, σχετικά με το επιβληθέν πρόστιμο, καθώς και αναφορά παραπόνων.

Ζητούμε την από μέρους σας, τη δίκαιη εξέταση των υποβληθέντων σε εσάς αιτημάτων, καθώς και τη συμβολή σας, όπως εκ του ρόλου σας γνωρίζετε, στο να επέλθει το ταχύτερο δυνατόν η υπηρεσιακή ειρήνη στο Α.Τ. Ελασσόνας».

