Ατύχημα με πατίνι στη Λάρισα: 16χρονη στο νοσοκομείο μετά από πτώση

Πώς τα ηλεκτρικά πατίνια έχουν γίνει εφιάλτης για τους οδηγούς και τα συχνά ατυχήματα στην περιοχή.

Ατύχημα με το πατίνι της είχε μία 16χρονη το βράδυ της Τετάρτης στη Λάρισα. Το ατύχημα έγινε κόμβο του Αγίου Αχιλλίου και η άσχημη πτώση της από το πατίνι της, προκάλεσε τη μεταφορά της στο νοσοκομείο, για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Τα ηλεκτρικά πατίνια τίνουν να γίνουν "εφιάλτης" στη Λάρισα, καθώς τα ατυχήματα πλέον γίνονται σχεδόν σε καθημερινή βάση, ενώ αποτελούν τον φόβο και τον τρόμο οδηγών που κυκλοφορούν στους δρόμους της πόλης.

Οι εικόνες είναι νωπές ακόμη από το τελευταίο σοβαρό ατύχημα στη Φιλιππούπολη με τον νεαρό που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο τα μεσάνυχτα της περασμένης Κυριακής και χρειάστηκε να υποβληθεί σε επέμβαση καθώς υπέστη αιμάτωμα στο κεφάλι και διασωληνώθηκε, αλλά ευτυχώς η κατάσταση του βελτιώνεται μέρα με την ημέρα.

