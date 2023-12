Αρτα

Άρτα: Εστιατόριο τυλίχτηκε στις φλόγες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η επιχείρηση έγινε παρανάλωμα του πυρός, παρά την άμεση αντίδραση της Πυροσβεστικής.

-

Παρανάλωμα του πυρός έγινε εστιατόριο στην Βλαχέρνα Άρτας, μετά από πού ξέσπασε γύρω στις 5 τα ξημερώματα.

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική με ισχυρή δύναμη 13 πυροσβεστών και 6 οχημάτων και ρίχτηκαν στην μάχη με τις φλόγες για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, η οποία προκάλεσε ανυπολόγιστες υλικές ζημιές.

Δεν έχει διακριβωθεί ποια ήταν η αιτία της φωτιάς, ενώ έρευνα για το περιστατικό διενεργεί το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα.

Ειδήσεις σήμερα:

Ναρκωτικά - Λιμενικοί: Η μετάθεση, η “ρουτίνα” και ο εθισμός

Θεσσαλονίκη – Revenge porn: Αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει πριν συλληφθεί

Κολωνός – βιασμός 12χρονης: Σύλληψη αλλοδαπού μετά από τροχαίο στο Αγρίνιο