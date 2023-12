Ημαθία

Τροχαίο δυστύχημα: Φορτηγό συγκρούστηκε με μηχανή

Τραγωδία στην επαρχιακή οδό Νάουσας – Αρκοχωρίου, το βράδυ του Σαββάτου.

Τροχαίο δυστύχημα συνέβη χθες στις 21.25 το βράδυ στο 1ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Νάουσας – Αρκοχωρίου, όταν το ιδιωτικής χρήσης φορτηγό όχημα που οδηγούσε 73χρονος ημεδαπός, συγκρούστηκε μετωπικά με δίκυκλη μοτοσικλέτα που επέβαινε 60χρονος.

Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του 60χρονου δικυκλιστή, ενώ ο 73χρονος τραυματίστηκε.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Νάουσας, όπως αναφέρεται σε σημερινή σχετική ανακοίνωση της αστυνομίας.

