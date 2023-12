Αχαΐα

Πάτρα: Δέχθηκε επίθεση από ομάδα ατόμων κοντά στο γήπεδο της Παναχαϊκής

Το κίνητρο των δραστών παραμένει άγνωστο. Πώς συνέβη η επίθεση.

Επίθεση από ομάδα ατόμων δέχθηκε ένας 33χρονος άνδρας το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή της Αγυιάς, κοντά στο γήπεδο της Παναχαϊκής, στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 33χρονος δέχθηκε επίθεση χωρίς να έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρα των δραστών.

Περίοικοι και περαστικοί ενημέρωσαν το ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο εφημερεύον Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Ρίου.

Η ΕΛΑΣ έχει ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.

Πηγή: pelop.gr

