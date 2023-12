Λέσβος

Λήμνος: Βάφτισαν το παιδί τους με νονό... τον Άγιο Βασίλη! (εικόνες)

Ο πολύασχολος πρωταγωνιστής των Χριστουγέννων κηρύχθηκε για άλλη μια φορά... πάντα άξιος!

Ο Άγιος Βασίλης έγινε νονός στην αναμφίβολα πιο ξεχωριστή βάφτιση των τελευταίων ημερών. Η Λήμνος βλέπει τις εικόνες να κάνουν το γύρο του διαδικτύου.

Ο πολυάσχολος αυτόν τον καιρό Άγιος Βασίλης δέχτηκε μια δελεαστική πρόταση, την οποία δεν μπόρεσε να αρνηθεί. Ο Νάσος και η Ελένη του πρότειναν να είναι ο νονός του παιδιού τους και εκείνος δέχτηκε με χαρά.

Έτσι το Σάββατο 23 Δεκεμβρίου, στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στην Καλλιθέα της Λήμνου, ο Άγιος Βασίλης, προσήλθε με τη γνωστή κόκκινη φορεσιά του, ως καλός νονός, για να τελέσει το καθήκον του.

Έβγαλε για λίγο τη στολή, φόρεσε πουκάμισο, έγινε ο κατά κόσμον Χάρης, φώναξε «Γεώργιος» το όνομα του μικρού και ψιθυρίζοντας του, του υποσχέθηκε πως με γενειάδα ή χωρίς, με κόκκινη φορεσιά ή όχι, θα ναι πάντα δίπλα του να τον στηρίζει και να τον καθοδηγεί.

