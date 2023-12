Μαγνησία

Βόλος: Άγριο ξύλο για τα μάτια… μιας γυναίκας

Η συμπλοκή έγινε μέσα σε νυχτερινό κέντρο και οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Στο Νοσοκομείο του Βόλου κατέληξαν τραυματισμένοι, θαμώνες που ενεπλάκησαν σε άγριο καυγά που έλαβε χώρα το βράδυ της παραμονής Χριστουγέννων, σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης της πόλης.

Σύμφωνα με το TheNewspaper.gr, η σύρραξη έγινε με αφορμή τα μάτια μίας γυναίκας. Δύο παρέες που διασκέδαζαν στο μαγαζί, ήρθαν σε έντονη λεκτική αντιπαράθεση, η οποία γρήγορα εξελίχθηκε σε κανονικό επεισόδιο με άγριο ξύλο, χαστούκια και μπουνιές.

Έντρομοι οι υπόλοιποι πελάτες έβλεπαν να εξελίσσεται μπροστά τους ένας κανονικός “πόλεμος” μεταξύ δύο παρεών ανδρών. Αμέσως επενέβη η ασφάλεια του καταστήματος, όμως η οργή φαίνεται ότι ξεχείλιζε και τα χτυπήματα έδιναν και έπαιρναν.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε μάλιστα στο σημείο, προκειμένου να προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες στους τραυματισμένους.

