Καβάλα

Βασίλης Καρράς: Το όνομα του παίρνει ο κεντρικός δρόμος στο χωριό του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Από αύριο, ο κεντρικός δρόμος του Κοκκινοχωρίου θα φέρει το όνομα του Βασίλη Καρρά

-

Στο Κοκκινοχώρι Καβάλας, την ιδιαίτερη πατρίδα του Βασίλη Καρρά, θα πουν αύριο, Τετάρτη, το τελευταίο αντίο, συγγενείς και φίλοι στον αγαπημένο λαϊκό τραγουδιστή.

Η σορός του Βασίλη Καρρά θα φτάσει στο Κοκκινοχώρι, όπου θα ταφεί, περίπου στις 12 το μεσημέρι. Όπως ήταν επιθυμία του τραγουδιστή, θα ταφεί δίπλα στους γονείς του.

Ο Βασίλης Καρράς ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στο χωριό του, με τον ίδιο να μη ξεχνά την ιδιαίτερη πατρίδα του, ούτε όταν έγινε γνωστός, καθώς βοηθούσε τους πάντες, ενώ είχε δωρίσει και πολλά έργα αναβάθμισης.

Από αύριο, ο κεντρικός δρόμος του Κοκκινοχωρίου θα φέρει το όνομα του Βασίλη Καρρά, ως ελάχιστο φόρο τιμής στον σπουδαίο άνθρωπο και καλλιτέχνη, μετά από σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Παγγαίου. Να σημειωθεί πως και η κεντρική πλατεία του χωριού φέρει το όνομα “Βασίλης Καρράς”.

Πηγή: thestival.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Πέραμα: Βίντεο - ντοκουμέντο από τον απεγκλωβισμό των τραυματιών (βίντεο)

Παναθηναϊκός: Ανακοινώθηκε και επίσημα ο Φατίχ Τερίμ

Βασίλης Καρράς: πλήθος διασήμων στο “τελευταίο αντίο” (εικόνες)