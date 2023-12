Μαγνησία

“Φαναράκια” - Βόλος: Σκάφος τυλίχθηκε στις φλόγες (βίντεο)

Ένα από τα φαναράκια που φώτισαν τον ουρανό του Βόλου στο πλαίσιο της εκδήλωσης για τις γιορτές των Χριστουγέννων, έπεσε πάνω στο σκάφος.

Φωτιά ξέσπασε σε σκάφος αναψυχής που ήταν αγκυροβολημένο στην παραλία του Βόλου σήμερα στις 19.00 το απόγευμα. Το σκάφος πήρε φωτιά από τα φαναράκια που έπεσαν επάνω του και γρήγορα το πάνω μέρος του τυλίχθηκε στις φλόγες.

Άμεση ήταν η παρέμβαση της Πυροσβεστικής υπηρεσίας, αλλά και των ιδιοκτητών που με τη βοήθεια πυροσβεστήρων έσβησαν την πυρκαγιά.

Πηγή: thenewspaper.gr

