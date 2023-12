Μεσσηνία

Μεσσηνία: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που διακινούσε κοκαΐνη με...“εγκέφαλο” κρατούμενο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιος ήταν ο τρόπος δράσης του κυκλώματος που χρησιμοποιούσε ιδιαίτερα μέτρα αντιπαρακολούθησης για να αποπροσανατολίσουν τις αρχές.

-

Εξαρθρώθηκε, μετά από ενδελεχή και εμπεριστατωμένη έρευνα του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καλαμάτας, εγκληματική οργάνωση τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας.

Για την υπόθεση αυτή συνελήφθησαν, χθες (27.12.2023) το μεσημέρι, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καλαμάτας, δύο άτομα, 42χρονος ημεδαπός και 40χρονη αλλοδαπή, αντίστοιχα, μέλη της οργάνωσης, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και ναρκωτικά, η οποία περιλαμβάνει ακόμη 38χρονο αλλοδαπό, ο οποίος βρίσκεται ήδη έγκλειστος σε Κατάστημα Κράτησης.

Ειδικότερα, ύστερα από εμπεριστατωμένη αστυνομική έρευνα που διεξήγαγε το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καλαμάτας, αξιοποιώντας κατάλληλα και συνδυαστικά στοιχεία, διαπιστώθηκε ότι ο 42χρονος ημεδαπός, από διμήνου, περίπου, δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών (κοκαΐνης) στη Μεσσηνία και στη συνέχεια τις πωλούσε σε τοξικομανείς έναντι χρημάτων. Όπως προέκυψε, προμηθευόταν τις εν λόγω ναρκωτικές ουσίες από την 40χρονη αλλοδαπή, η οποία δρούσε κατ΄εντολή του 38χρονου, έγκλειστου σε Κατάστημα Κράτησης, αλλοδαπού.

Από την ενδελεχή έρευνα, προέκυψε ότι η οργάνωση διέθετε ιεραρχική δομή, με διαρκή δράση και διακριτούς ρόλους, ενώ ως ηγετικό μέλος ήταν ο 38χρονος αλλοδαπός, ο οποίος βρίσκεται έγκλειστος σε Κατάστημα Κράτησης.

Οι συλληφθέντες προκειμένου να συγκαλύπτουν την παράνομη δραστηριότητά τους και να αποπροσανατολίζουν τις έρευνες των διωκτικών Αρχών λάμβαναν ιδιαίτερα μέτρα αντιπαρακολούθησης.

Κατά τη διάρκεια της ευρείας κλίμακας επιχείρησης, διενεργήθηκαν χθες (27.12.2023) μεσημβρινές ώρες, παράλληλες έρευνες σε οικίες των συλληφθέντων, όπου:

στην οικία του 42χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

ποσότητες κοκαΐνης, συνολικού βάρους 16 γραμμαρίων,

1 κινητό τηλέφωνο,

το χρηματικό ποσό των 500 ευρώ, ως προερχόμενο από διακίνηση ναρκωτικών,



στην οικία της 40χρονης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

ποσότητες κοκαΐνης, συνολικού βάρους 97,9 γραμμαρίων,

1 κινητό τηλέφωνο,

1 ζυγαριά ακριβείας και

το χρηματικό ποσό των 700 ευρώ, ως προερχόμενο από διακίνηση ναρκωτικών.

Τέλος, υπολογίζεται πως από την εγκληματική τους δράση θα αποκόμιζαν παράνομο περιουσιακό όφελος που ξεπερνά τις 50.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καλαμάτας, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο διενεργούνται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καλαμάτας.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: μαχαίρωσε και σκότωσε αστυνομικό

Καιρός: Αίθριος με νεφώσεις την Πέμπτη

Τουρκία: φονική καραμπόλα λόγω... ομίχλης (βίντεο)