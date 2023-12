Ηλεία

Αμαλιάδα: Ζούσε για 20 ημέρες με τη νεκρή μητέρα του

Σοκ έχει προκαλέσει η είδηση ότι ένας άνδρας, ζούσε για πολλές ημέρες με τη νεκρή μητέρα του. Τι εξετάζουν οι Αρχές.

Θα μπορούσε να είναι σενάριο ταινίας τρόμου, η είδηση ότι ένας άνδρας ζούσε με τη νεκρή μητέρα του για περίπου είκοσι ημέρες, στο σπίτι τους στην Αμαλιάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Patrisnews, η έντονη δυσοσμία που ερχόταν από το διαμέρισμα, που βρίσκεται στο κέντρο της περιοχής, κινητοποίησε τους γείτονες, οι οποίοι κάλεσαν την αστυνομία.

Μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστα τα αίτια του θανάτου της γυναίκας, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ανευρέθηκε η σορός και το γεγονός ότι βρισκόταν μέσα στο σπίτι, διερευνώνται από τις αρχές, οι οποίες, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχουν προχωρήσει και στην σύλληψη του γιού.

