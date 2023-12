Ηλεία

Αμαλιάδα: υπερήλικας παρενόχλησε σεξουαλικά ανήλικη

Οι ανήθικες προτάσεις οδήγησαν στα χέρια των αρχών τον "σάτυρο" υπερήλικα.

Μια 16χρονη μαθήτρια έπεσε θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης προχθές στην Αμαλιάδα στην οδό Βύρωνος από έναν… 90χρονο.

Ο "σάτυρος" υπερήλικας δεν έχασε χρόνο όταν είδε τη 16χρονη στο δρόμο και την πλησίασε. Της έπιασε κουβέντα ρωτώντας την διάφορα, της έπιασε το χέρι στη συνέχεια και της έκανε ανήθικες προτάσεις.

Το κορίτσι σάστισε και απομακρύνθηκε άμεσα ενημερώνοντας τους γονείς της, οι οποίοι κάλεσαν την Αστυνομία.

Λίγη ώρα αργότερα οι άνδρες της Ασφάλειας Ήλιδας συνέλαβαν τον υπερήλικα.

Ο 90χρονος οδηγήθηκε την Παρασεκυή στην Εισαγγελέα Αμαλιάδας όπου και θα δικαστεί στο Αυτόφωρο.

Πηγή: ilialive.gr

