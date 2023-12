Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Στον εισαγγελέα ο Νορβηγός για τη δολοφονία του αστυνομικού

Ο δράστης ζούσε μόνιμα στην Ελλάδα και φαίνεται πως ήταν γνωστός πελάτης στο μπαρ της Θεσσαλονίκης

Σήμερα Παρασκευή θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης ο 44χρονος, Νορβηγός υπήκοος, που κρατείται για τη δολοφονία του 32χρονου αστυνομικού, τα ξημερώματα, σε μπαρ επί της οδού Κατσιμίδη, στη Θεσσαλονίκη.

Ο 44χρονος παραμένει στα κρατητήρια της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης και η προανάκριση του Τμήματος Εγκλημάτων Κατά Ζωής βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τη συγκέντρωση μαρτυρικών καταθέσεων, ενώ εξετάζεται η ποσότητα αλκοόλ που είχε καταναλώσει.

Κατά πληροφορίες, ο δράστης ζούσε μόνιμα στην Ελλάδα και φαίνεται πως ήταν γνωστός πελάτης στο κατάστημα. Το φονικό έγινε γύρω στις 4.30 τα ξημερώματα και, σύμφωνα με μαρτυρίες, προηγήθηκε διαπληκτισμός του 44χρονου με τον κουμπάρο του αστυνομικού.

Στη συνέχεια του λεκτικού επεισοδίου, ο Νορβηγός τραυμάτισε με μαχαίρι τον κουμπάρο στο πόδι και τότε επενέβη ο 32χρονος, που διασκέδαζε εκτός υπηρεσίας στο ίδιο μπαρ, με συνέπεια να δεχθεί επίθεση με το ίδιο μαχαίρι. Ο αστυνομικός που υπηρετούσε στους «αδιάφθορους» της ΕΛ.ΑΣ., υπέστη τραύμα στην αριστερή τραχηλική χώρα, ενώ ο θάνατός του ήταν ακαριαίος.

Ειδοποιήθηκαν άμεσα αστυνομικοί που βρίσκονταν σε παρακείμενη οικοδομή, όπου είναι η έδρα των ΜΑΤ, και συνέλαβαν τον δράστη.

«Δεν είχα πρόθεση να σκοτώσω» φέρεται να κατέθεσε κατά την αστυνομική προανάκριση ο 44χρονος ενώ δήλωσε συντετριμμένος μόλις πληροφορήθηκε για τον θάνατο του αστυνομικού.

Σε δήλωσή του ο δικηγόρος του Νορβηγού ανέφερε τα εξής:

«Βασική θέση του είναι ότι δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει και μάλιστα ενημερώθηκε από μένα στις 18.30 για την κατάληξη που είχε το θύμα



Η βασική θέση που έχει είναι ότι δεν αμφισβητείται το γεγονός. Υπήρξε ανθρωποκτονία



Αυτό που είναι προς διερεύνηση είναι ότι δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει, ενώ προς διερεύνηση είναι και η κατάσταση που ήταν, η μέθη, η ψυχική υγεία και οι ακριβείς συνθήκες που προήλθε στο μοιραίο χτύπημα



Ισχυρίζεται ότι ήταν συμπλοκή και ότι εκείνη τη στιγμή -την ώρα που επιτέθηκε- δεχόταν γροθιές





