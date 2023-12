Ηράκλειο

Ηράκλειο - Φονικό τροχαίο: Αυτοκίνητο “καβάλησε” τις μπάρες (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως συνέβη η νέα τραγωδία στην άσφαλτο, που απέβη μοιραία για έναν άνδρα.

-

Μια ακόμη τραγωδία συνέβη το πρωί του Σαββάτου 30/12 σε δρόμο της Κρήτης.

Συγκεκριμένα, σε διασταύρωση στην περιοχή των Γουβών Ηρακλείου δυο αυτοκίνητο συγκρούστηκαν με σφοδρότητα με αποτέλεσμα το ένα από αυτά να εκτιναχτεί πάνω στις προστατευτικές μπάρες.

Στο σημείο έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ και παρέλαβαν έναν άντρα περίπου 80 ετών με πολύ σοβαρά τραύματα τα οποία απέβησαν θανατηφόρα.

Τις συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος ερευνούν οι αστυνομικές αρχές.

Πηγή: flashnews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Βριλήσσια: Φωτιά σε διαμέρισμα

Κοζάνη: Φονική παράσυρση άνδρα

Κρήτη: Στη ΜΕΘ ο ηλικιωμένος που βρέθηκε μαχαιρωμένος