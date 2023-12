Εύβοια

Εύβοια: Νεαροί εγκλωβίστηκαν σε γκρεμό (εικόνες)

Ολονύχτια επιχείρηση από διασώστες για τον εντοπισμό και την προσέγγιση της παρέας των εγκλωβισμένων. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας τους.

Επί ποδός οι αρχές στην Εύβοια καθώς για ακόμα μια φορά κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν ένα περιστατικό με εγκλωβισμένους ορειβάτες.

Σύμφωνα με το evima.gr τέσσερα νεαρά άτομα εγκλωβίστηκαν σε γκρεμό στο όρος Καντήλι του Δήμου Μαντουδίου λίμνης Αγίας Άννας το απόγευμα του Σαββάτου 30 Δεκεμβρίου.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 4 πυροσβέστες από το Μαντούδι, 4 από Ιστιαία, 3 από την 7η ΕΜΑΚ, δύο από Χαλκίδα και 7 εθελοντές από το Προκόπι.

Όπως δήλωσε ο διοικητής της Πυροσβεστικής Χαλκίδας κ. Κωνσταντίνος Ψαρρός: ήταν μια πολύ δύσκολη επιχείρηση καθώς μέσα στο σκοτάδι υπήρξε κίνδυνος κατολίσθησης καθώς το σημείο ήταν πολύ δύσβατο. Τα τέσσερα νεαρά άτομα είχαν ανάψει φακούς και έτσι μπορέσαμε και τους προσεγγίσαμε.

Η θέση των ορειβατών εντοπίστηκε γρήγορα και ξεκίνησε η επιχείρηση διάσωσή τους.

Στις 4.30 τα ξημερώματα της Κυριακής 31 Δεκεμβρίου ολοκληρώθηκε με ασφάλεια η διάσωση των τεσσάρων νεαρών ατόμων, οι οποίοι οδηγήθηκαν για προληπτικούς λόγους στο Κέντρο Υγείας Μαντουδίου.

