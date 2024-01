Πρέβεζα

Πρέβεζα: Επιχείρηση για τον εντοπισμό ανγοούμενης

Το πυροσβεστικό σώμα, εξέδωσε ανακοίνωση για την επιχείρηση εντοπισμού.

(εικόνα αρχείου)

Μυστήριο επικρατεί με την εξαφάνιση μίας γυναίκας στην Πρέβεζα.

Πιο συγκεκριμένα, σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της ΕΜΑΚ για τον εντοπισμό της αγνοούμενης γυναίκας στο Καναλλάκι, της Πρέβεζας.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, επιχειρούν 4 πυροσβέστες με ένα όχημα και έναν διασωστικό σκύλο που συνδράμουν στις έρευνες της ΕΛΑΣ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας: "Σε εξέλιξη επιχείρηση εντοπισμού γυναίκας στην περιοχή Καναλλάκι Πρεβέζης. Επιχειρούν 4 #πυροσβέστες με 1 όχημα και διασωστικό σκύλο της 5ης Ε.Μ.Α.Κ., ως συνδρομή στην ΕΛ.ΑΣ."

