“Θηλυκή συμμορία” έλεγε τα κάλαντα για να… “αδειάζει” σπίτια και μαγαζιά

Πως οι νεαρές κατόρθωσαν να αρπάξουν μετρητά και κουτιά με προϊόντα από οικίες και καταστήματα, με πρόσχημα τα... πρωτοχρονιάτικα κάλαντα.

Ελεύθερες με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από την Ρόδο και της εμφάνισής τους δύο φορές κάθε μήνα ενώπιον του επιμελητή ανηλίκων αφέθηκαν χθες, μετά την απολογία τους, με ομόφωνη απόφαση της αναπληρώτριας Ανακρίτριας Ρόδου και της Εισαγγελέως Υπηρεσίας δύο αθίγγανες ηλικίας 15 και 17 ετών κατηγορούμενες με μια 14χρονη και δύο άγνωστες δράστιδες για κλοπή κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση και ληστεία.

Οι δύο πρώτες είχαν συλληφθεί την 29η Δεκεμβρίου 2023 ενώ η τρίτη αφού προσήχθη αφέθηκε ελεύθερη, καθόσον δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις του αυτοφώρου.

Σύμφωνα με την δικογραφία που σχημάτισε εις βάρος τους, το Αστυνομικό Τμήμα Ιαλυσού την 08:20 ώρα της 24ης Δεκεμβρίου 2023 οι δύο πρώτες κατηγορούμενες μαζί με άγνωστη συνεργό τους εισήλθαν από ανοικτή πόρτα σε οικία μιας 86χρονης ημεδαπής και αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 500 ευρώ.



Εξεταζόμενη η 87χρονη, ανέφερε ότι κατά στο χρονικό διάστημα της ανωτέρω κλοπής, βρισκόταν εντός της οικίας της και μόλις διαπίστωσε την αφαίρεση του χρηματικού ποσού, ενημερώθηκε από γειτόνισσα η οποία διαμένει στην παρακείμενη οικία επί της οδού Κω, ότι τρεις νεαρές γυναίκες, εισήλθαν και στην δική της οικία με την πρόφαση ότι ήθελαν να πουν τα κάλαντα, ενώ κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα δεν διήλθε έτερο άτομο από το συγκεκριμένο σημείο.



Στο πλαίσιο διερεύνησης της ανωτέρω κλοπής συλλέχθηκε – κατασχέθηκε βιντεοληπτικό υλικό από το κλειστό κύκλωμα εικονοσκόπισης της οικίας επί της οδού Κω, όπου καταγράφονται οι κινήσεις των ανωτέρω τριών νεαρών γυναικών, έχοντας ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, τη στιγμή κατά την οποία πλησιάζουν την οικία της 87χρονης.



Από την μελέτη του βιντεοληπτικού υλικού, προέκυψε ότι oι δύο εκ των τριών γυναικών είναι η πρώτη και η τρίτη εκ των κατηγορουμένων.

Την 16:30 ώρα της 28ης Δεκεμβρίου 2023 οι δύο πρώτες κατηγορούμενες, εισήλθαν προσποιούμενες τις πελάτισσες σε κατάστημα με είδη κομμωτηρίου επί της οδού Ιαλυσού στην Ιαλυσό, ιδιοκτησίας 40χρονου ημεδαπού και αφαίρεσαν τρία πακέτα extension μαλλιών συνολικής χρηματικής αξίας 90 ευρώ.



Συλλέχθηκε-κατασχέθηκε βιντεοληπτικο υλικό από το κλειστό κύκλωμα εικονοσκόπισης του ανωτέρω καταστήματος, όπου καταγράφονται οι κινήσεις των δραστών. Από την μελέτη του προέκυψε αρχικά ότι η μία εκ των δραστών είναι η πρώτη κατηγορουμένη, η οποία αναγνωρίστηκε ανεπιφύλακτα από αστυνομικό ενώ τις απογευματινές ώρες της 29ης Δεκεμβρίου 2023 εντοπίστηκαν στην περιοχή της Ιαλυσού η πρώτη κατηγορούμενη μαζί με μία νεαρή γυναίκα η οποία αναγνωρίστηκε από αστυνομικό ως η δεύτερη δράστιδα της ανωτέρω κλοπής. Οι ανωτέρω κατηγορούμενες προσήχθηκαν και αναγνωρίστηκαν ανεπιφύλακτα ως οι δράστιδες της ανωτέρω κλοπής.

Την 17:15 ώρα της 29ης Δεκεμβρίου 2023 οι δύο πρώτες κατηγορούμενες μαζί με μία άγνωστη συνεργό τους, εισήλθαν προσποιούμενες τις πελάτισσες στο δεύτερο κατάστημα και αφαίρεσαν έξι πακέτα extension μαλλιών και μία βαφή μαλλιών συνολικής χρηματικής αξίας 200 ευρώ, πλην όμως έγιναν αντιληπτές από την υπάλληλο, η οποία τους ζήτησε να επιστρέψουν τα κλοπιμαία και η πρώτη απώθησε δυνατά με τα χέρια της την υπάλληλο και διέφυγαν πεζές τρέχοντας.

Το απόγευμα της 29ης Δεκεμβρίου 2023, εμφανίστηκε οικιοθελώς στην αστυνομία η τρίτη κατηγορούμενη και παρέδωσε δύο πακέτα εξτένσιον, τα οποία δήλωσε ότι προέρχονται ως αφαιρεθέντα από την δεύτερη κλοπή.

Πηγή: dimokratiki.gr





