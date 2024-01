Λάρισα

Θεοφάνια - Πηνειός: Ρίψη του Σταυρού στην κατεστραμμένη Αγία Παρασκευή (βίντεο)

Στο κατεστραμμένο εκκλησάκι έκανε τον αγιασμό των υδάτων ο Μητροπολίτης Λάρισας και Τυρνάβου, ρίχνοντας τον Σταυρό στον Πηνειό.

Στο κατεστραμμένο Ιερό Προσκύνημα της Αγίας Παρασκευής Τεμπών, στην απέναντι όχθη, μετέβη σήμερα ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος προκειμένου να τελέσει την Ακολουθία της ρίψεως του Σταύρου στα ύδατα του ποταμού Πηνειού.

Κατά τη διάρκεια της Ακολουθίας ο Σεβασμιώτατος, εμφανώς συγκινημένος, παρατηρούσε την καταστροφή, το γύρω τοπίο και επίσης την εικόνα ερήμωσης και εγκατάλειψης που σήμερα έχει το Προσκύνημα.

Σε δηλώσεις του ο Σεβασμιώτατος είπε πως «δεν πρόκειται ποτέ να εγκαταλείψει το προσκύνημα και να αφήσει την Αγία Παρασκευή και θα κάνει ό,τι το δυνατόν ώστε να αποκατασταθούν πολύ καλύτερα απ’ ότι ήταν προηγουμένως τα πράγματα και να ξαναγίνει ο χώρος, χώρος προσευχής, επισκέψεως, ηρεμίας και προσέγγισης της φύσης από όλους τους ευλαβής προσκυνητές».

Ευχήθηκε δε «όπως ο Επιφανείς Κύριος να ευλογεί όλο τον κόσμο και να επιτρέψει την ταχεία αποκατάσταση του Ιερού Προσκυνήματος».

