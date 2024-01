Κοινωνία

Θεοφάνια: Στον ΑΝΤ1 ο Γιάννης Δαμιανός που βούτηξε για τον σταυρό και καθηλώθηκε σε αμαξίδιο (βίντεο)

Ο νεαρός ο οποίος πριν από τρία χρόνια έμεινε τετραπληγικός λόγω ατυχήματος κατά τη βουτιά για τον σταυρό, ελπίζει σε ένα θαύμα.

Της Ευαγγελίας Δεληγιάννη

6 Ιανουαρίου 2021 ,ο Γιάννης πέφτει στη θάλασσα για να πιάσει τον Σταυρό, την ημέρα των Θεοφανίων,με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του ,που επέφερε ολική τετραπληγία και τον καθήλωσε σε αναπηρικό αμαξιδιο. Την περίοδο εκείνη ο αδερφός του έπασχε από λευχαιμία και ο Γιάννης είχε κάνει τάμα για να γίνει καλά.

«Ήθελα να πέσω να πιάσω τον σταυρό και να αφιερώσω αυτή τη βουτιά στον αδερφό μου .Είχα κάνει μία λάθος κίνηση και δεν υπολόγισα καλά το νερό .Είχα υποστεί έναν πολύ σοβαρό τραυματισμό, είχα κάκωση στον αυχένα είχα πλήρη διατομή του νωτιαίου μυελού ,έμεινα δύο μήνες στην εντατική και ένα χρόνο στο νοσοκομείο.Δεν έχω καμία κινητική βελτίωση από τον λαιμό και κάτω δεν μπορώ να κουνήσω απολύτως τίποτα», δηλώνει στον ΑΝΤ1 σήμερα ο Γιάννης Δαμιανός.

Και εκφράζοντας την ισχυρή του πίστη,αναφέρει: «η πίστη μου δεν έχει αλλάξει. Όπως πίστευα τότε πιστεύω και τώρα . Μάλιστα τώρα πιστεύω και πιο δυνατά .Με το Χριστό έχουμε και ελπίδες να γίνει και κάποιο θαύμα. Δεν το έχω μετανιώσει ποτέ για την μέρα εκείνη».

Πριν από λίγες ημέρες είχε μοιραστεί μία δημοσίευση στο προσωπικό του λογαριασμό στο facebook, με δύο φωτογραφίες του. Η μία από το 2020 και η άλλη από φέτος ..Και οι δύο στο ίδιο σημείο. Στη λεζάντα που συνοδεύει τις φωτογραφίες μιλά για την στήριξη της οικογένειας του όλα αυτά τα χρόνια.

«Όταν έχεις ανθρώπους δίπλα σου όλα περνούν πιο ευχάριστα .Όταν υπάρχει αγάπη ξεχνάς τον πόνο, σωματικό και ψυχολογικό», λέει ο Γιάννης Δαμιανός και παραμονή των Θεοφανίων, απευθύνεται σε όσους αύριο θα πέσουν στην θάλασσα να πιάσουν τον σταυρό, και τους λέει να προσέχουν πολύ.

