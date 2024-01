Κιλκίς

Κιλκίς: Χειροπέδες για εμπρησμό από αμέλεια

Ένας άνδρα που έβαλε φωτιά στο χωράφι του συνελήφθη από στελέχη της Πυροσβεστικής.

Ένας 50χρονος άνδρας συνελήφθη, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, όταν κατά τη διάρκεια εργασιών του στο χωράφι του, προκάλεσε φωτιά από αμέλεια.

Το περιστατικό συνέβη σε αγροτοδασική έκταση στο χωριό Γρίβα του δήμου Παιονίας στο Κιλκίς.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε σχετικά η αρμόδια εισαγγελική αρχή και επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

