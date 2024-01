Δωδεκανήσα

Ρόδος: Ναυάγιο με παράτυπους μετανάστες ανοιχτά του νησιού

Ποιες δυνάμεις κινητοποίησε το Λιμενικό Σώμα για τον εντοπισμό και τη διάσωση των αγνοουμένων μεταναστών

Έρευνες διενεργούνται από το Λιμενικό Σώμα ανοιχτά της Ρόδου για αγνοούμενους μετανάστες μετά από ενημέρωση από το Τουρκικό Λιμενικό Σώμα για ανατροπή λέμβου πολύ κοντά στην οριογραμμή.

Δύο σκάφη του Λ.Σ και ένα ελικόπτερο σούπερ πούμα συμμετέχουν στην επιχείρηση, βορειοανατολικά της Ρόδου.

Το ναυάγιο έγινε στα τουρκικά χωρικά ύδατα και η τουρκική ακτοφυλακή διέσωσε άγνωστο –μέχρι στιγμής– αριθμό μεταναστών, κάποιοι από τους οποίους δήλωσαν ότι τουλάχιστον 3 άτομα αγνοούνται.

