Εύβοια: Περιπέτεια για ορειβάτριες - αγνοούνταν για 3 ώρες μέσα στο κρύο

Πώς η Πυροσβεστική ενημερώθηκε ότι χάθηκαν και άρχισε να τις αναζητεί σε ορεινή δύσβατη περιοχή.

Δύο γυναίκες ηλικίας 28 και 33 ετών αντίστοιχα, ταξίδεψαν με το αυτοκίνητο προς την Εύβοια για να κάνουν ορειβασία στη θέση Ράχη του βουνού Δίρφυος η αλλιώς Ξηροβουνίου.

Ενώ είχε νυχτώσει και περπατούσαν για ώρα, περίπου στις 18.00 το απόγευμα έχασαν τον προσανατολισμό τους και ζήτησαν τηλεφωνικώς τη συνδρομή της Πυροσβεστικής. Ακολούθησε επίσης κινητοποίηση των κατοίκων των γύρω χωριών, του Δημαρχείου Διρφύων - Μεσσαπίων και της Αστυνομίας.

Τελικά στις 21.00 το βράδυ εντοπίστηκαν σώες κοντά στο Ξηροβούνι και η περιπέτεια τους έλαβε αίσιο τέλος.

