Τοπικά Νέα

Πύργος: Φωτιά σε αγροτική έκταση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε εξέλιξη είναι αυτήν την ώρα η πυρκαγιά και τι φοβάται η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

-

(εικόνα αρχείου)

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει στην περιοχή του Χειμαδιού στο Δήμο Πύργου και αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη σε αγροτοδασική έκταση.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο σημείο έχει σπεύσει μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με περίπου δέκα οχήματα και τουλάχιστον δεκαπέντε άντρες λόγω των ισχυρών ανέμων που επικρατούν στην περιοχή με κίνδυνο την επέκτασή της.

Ειδήσεις σήμερα:

Αγρίνιο: Τα κάλαντα οδήγησαν σε μηνήσεις και σύλληψη!

Σκυλακάκης: Οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος υποχώρησαν και λόγω του ανταγωνισμού

Νορβηγία: Πρωτοφανές κύμα ψύχους στο Όσλο