Εύβοια

Χαλκίδα: Μέθυσε και επιτέθηκε στον πεθερό του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το θύμα υποστηρίζει ότι όλη η ξαφνική "επίσκεψη" και επίθεση έγινε χωρίς απολύτως κανένα λόγο.

-

Τα περιστατικά βίας είναι πλέον καθημερινό φαινόμενο στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκίδας αλλά και ολόκληρης της Εύβοιας και αυτά αφορούν είτε περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας είτε άλλης μορφής, με αποτέλεσμα η αστυνομία να δέχεται δεκάδες κλήσεις.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρι η τοπική ενημερωτική ιστοσελίδα eviathema.gr , λίγο μετά τις 11 το βράδυ της Κυριακής, μεθυσμένος άντρας εισέβαλε στο σπίτι του πεθερού του βρίζοντας και σπάζοντας ό,τι έβρισκε μπροστά του.

Η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο όταν ο μεθυσμένος κινήθηκε απειλητικά εναντίον του πεθερού του με πρόθεση να τον χτυπήσει.

Στο σημείο κατέφθασαν άντρες του ΑΤ Χαλκίδας αφού γείτονες αλλά και συγγενείς ειδοποίησαν την αστυνομία, με αποτέλεσμα οι δύο άντρες να προσαχθούν στο αστυνομικό τμήμα Χαλκίδας όπου και υπέβαλαν μηνύσεις ο ένας στον άλλον.

Πηγή: Eviathema.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Μπαπέ: Εκεί θα “κλείσει” την καριέρα του

Κολωνός – βιασμός 12χρονης: Ένταση και αποδοκιμασίες για τον 54χρονο

Χρυσές Σφαίρες – “Poor Things”: Βραβεία σε Γιώργο Λάνθιμο και Έμμα Στόουν