Ριτσώνα: Επεισόδια στη δομή φιλοξενίας μεταναστών

Ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας στο σημείο. Τι ακριβώς συνέβη.

Άγρια συμπλοκή ξεκίνησε νωρίς το βράδυ της Δευτέρας 8 Ιανουαρίου μεταξύ ομάδας ατόμων εντός της δομής φιλοξενίας μεταναστών στην Ριτσώνα Ευβοίας.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες άτομο εντός της δομής ειδοποίησε τις αρχές λίγο πριν τις 21:00, για επεισόδιο σε εξέλιξη όπου έχουν τραυματιστεί άτομα.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της άμεσης δράσης και της ασφάλειας Χαλκίδας για να επέμβουν, όμως η έκρυθμη κατάσταση δυσκόλεψε το έργο τους.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες άτομα από την δομή μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Θηβών για τις πρώτες βοήθειες.

