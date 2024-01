Βοιωτία

Αράχωβα - Όλιβερ: Ιδιοκτήτης ταβέρνας υπέβαλε 20 μηνύσεις εναντίον όσων των κατηγόρησαν

Αναλυτικά οι δηλώσεις του. Σε ποιες άλλες κινήσεις σκοπεύει να προβεί για την υπεράσπιση της υπόληψής του.

Μηνύσεις κατά είκοσι διαφορετικών προσώπων εκ των οποίαν όπως καταγγέλλει, άλλα ισχυρίστηκαν ότι ήταν ο δολοφόνος του Όλιβερ, άλλα το υπαινίχθηκαν και άλλα τον απείλησαν ευθέως, καταθέτει ο ιδιοκτήτης ταβέρνας στην Αράχωβα, για τον οποίο φημολογήθηκαν κατά καιρούς, υποψίες πως διέπραξε το φρικτό έγκλημα κατά του σκύλου Όλιβερ. Συγκεκριμένα με δήλωσή του προς την εφημερίδα Πρώτο Θέμα, ο επιχειρηματίας σημείωσε:

«Όπως έχω προαναγγείλει, έχουν δρομολογηθεί οι δικαστικές ενέργειες εναντίον όλων των 20 κατήγορων του πληκτρολογίου που ξαφνικά, άδικα και ανελέητα, χωρίς καμία απολύτως ένδειξη η απόδειξη, κατ’ εξακολούθηση με διασύρουν, με συκοφαντούν και απειλούν εμένα, την οικογένειά μου και την επιχείρησή μου, διαδίδοντας εν γνώσει τους ψευδώς, είτε από μόνοι τους είτε καθ’ υπόδειξη, το αρρωστημένο αφήγημα του δράστη, του θλιβερού θανάτου του Όλιβερ.

Ήδη κατατέθηκαν δύο μηνύσεις εναντίον ορισμένων ταυτοποιημένων χρηστών του διαδικτύου.

Η ταυτοποίηση όλων των ψυχωτικών διαδικτυακών κατήγορων, συνεχίζεται, με τη συνεργασία της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, ώστε να παραπεμφθούν όλοι, μηδενός εξαιρουμένου, ακόμα και με ενεργοποίηση της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώπιον των Εισαγγελικών και Δικαστικών Αρχών, στους οποίους θα υποβληθεί όλο το υλικό που αποδεικνύει τα καταγγελλόμενα εγκλήματα.

Συνεχίζουμε μέχρι την παραδειγματική τιμωρία όλων αυτών και την αποκατάσταση κάθε ζημίας, υλικής και ηθικής, που έχω υποστεί εγώ και η οικογένειά μου».

