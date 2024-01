Μεσσηνία

Κυπαρισσία - Σύζυγος 66χρονης: Ήταν τόσο άδικο, προσπάθησα να τη σώσω αλλά... (βίντεο)

Δείτε τη συγκλονιστική εξομολόγηση του άτυχου άντρα ο οποίος είδε τα κύματα να "καταπίνουν" τη γυναίκα του μπροστά στα μάτια του.

Σε σοκ βρίσκεται ο σύζυγoς της 66χρονης γυναίκας που έχασε τη ζωή της όταν παρασύρθηκε από μεγάλα κύματα την Κυριακή στην Κυπαρισσία Μεσσηνίας, την ώρα που περπατούσε στον μόλο.

«Ήρθε ένα κύμα και την πήρε. Μπήκα κι εγώ στη θάλασσα και προσπάθησα να τη σώσω, όμως δεν τα κατάφερα…», δήλωσε στην ενημερωτική ιστοσελίδα του Πύργου PatrisNews.com ο σύζυγος της άτυχης γυναίκας η οποία έχασε τη ζωή της στα παγωμένα νερά του Ιονίου.

Η 66χρονη γυναίκα με τον σύζυγό της -που κατάγονται από τη Γερμανία- είχαν επιλέξει τα τελευταία χρόνια να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους και να ζήσουν το υπόλοιπο της ζωής τους στη χώρα μας. Μάλιστα, οι ίδιοι είχαν αποκτήσει το δικό τους σπίτι, στον Κακόβατο Ηλείας. Δεν είχαν επιλέξει καθόλου τυχαία την περιοχή, αφού ήθελαν το σπίτι τους να βρίσκεται κοντά στη θάλασσα, την οποία τόσο αγαπούσαν.

Όπως αναφέρει ο άτυχος σύζυγος, «Ήμασταν με φίλους στο λιμάνι, καθόμασταν εκεί όπου δεν υπήρχε κίνδυνος. Κοιτάζαμε τα κύματα και η γυναίκα μου σηκώθηκε, πήγε προς τα πίσω, ήθελε προφανώς να βγάλει φωτογραφίες για τα παιδιά, όπως καταλαβαίνω. Και μέχρι να κοιτάξουμε, το κύμα την κύκλωσε, την είδε η γνωστή μου, έτρεξα κι εγώ, αλλά ήρθε ένα μεγάλο κύμα και την πήρε.

Μπήκα κι εγώ προσεκτικά μέσα στη θάλασσα, κρατήθηκα, έψαχνα, αλλά δεν τη βρήκα. Και μετά ήρθε το Λιμενικό, ήταν εξαιρετικά ευγενείς και με βοήθησαν να την ψάξω για δύο ώρες. Μετά από δυόμισι ώρες την ξέβρασε το κύμα 500 μέτρα από εκεί όπου ήμασταν»…

