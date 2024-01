Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη - Δολοφονία εγκύου: Οι απολογίες του συντρόφου της και του φίλου του

Η ώρα της απολογίας για τον 39χρονο σύντροφό της και τον 34χρονο φίλο του, που κατηογρούνται για την δολοφονία της 41χρονης.

Απολογούνται ενώπιον του 4ου τακτικού ανακριτή Θεσσαλονίκης οι δύο άνδρες που κατηγορούνται για τη δολοφονία της 41 ετών εγκύου, η σορός της οποίας βρέθηκε την περασμένη Δευτέρα σε δασική περιοχή κοντά στο Μονοπήγαδο, στα όρια των νομών Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής, μία εβδομάδα μετά την εξαφάνισή της.

Αμίλητος, παρά τις επίμονες ερωτήσεις των δημοσιογράφων, με χειροπέδες στα χέρια και συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης πέρασε το κατώφλι του δικαστικού μεγάρου Θεσσαλονίκης, ο 39χρονος σύντροφος της.

Για το στυγερό έγκλημα συνελήφθησαν ο 39χρονος σύντροφός της και 34χρονος φίλος του, σε βάρος των οποίων ασκήθηκε ποινική δίωξη για τις πράξεις της ανθρωποκτονίας με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, της διακοπής κύησης και της ληστείας (όλες από κοινού και σε βαθμό κακουργήματος), όπως επίσης για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.





Προανακριτικά, ο πρώτος φέρεται να αρνείται τις κατηγορίες, ενοχοποιώντας τον φίλο του για τη δολοφονία της συντρόφου του. «Δεν έχω καμία συμμετοχή, δε γνώριζα τίποτα, ήμουν σπίτι και κοιμόμουν. Προφανώς τα έκανε όλα ο φίλος μου, αφού υπέδειξε το σημείο όπου βρέθηκε το πτώμα» φέρεται να είπε, εξεταζόμενους από αστυνομικούς του Τμήματος Εγκλημάτων Κατά Ζωής της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

Από την άλλη, όπως γράφει το ΑΠΕ - ΜΠΕ, ο συγκατηγορούμενός φίλο του - κατά πληροφορίες - αποδέχθηκε μόνο τη συμμετοχή του στη ληστεία, αρνούμενος οποιαδήποτε εμπλοκή στη δολοφονία.

