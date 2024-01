Κοινωνία

Δολοφονία εγκύου: Η κηδεία της 41χρονης και το “βαρύ παρελθόν” του συντρόφου της (εικόνες)

Τι ισχυρίζονται ο σύντροφος της 41χρονης Γεωργίας και ο ''συνεργός'' του. "Τελευταίο αντίο" από συγγενείς και φίλους στην άτυχη γυναίκα και στο έμβρυο που κυοφορούσε.

"Αυλαία" στην τραγωδία με την δολοφονία της εγκύου στην Θεσσαλονίκη, καθώς το μεσημέρι της Πέμπτης ψάλλεται η εξόδιος ακολουθία για την άτυχη γυναίκα και συγγενείς και φίλοι θα αποχαιρετίσουν για πάντα τον δικό τους άνθρωπο και το έμβρυο που κυοφορούσε.

Η σορός της μεταφέρθηκε στην εκκλησία το πρωί. Τραγική φιγούρα είναι η 13χρονη κόρη της.

Το βαρύ παρελθόν

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 39χρονος έχει καταγγελθεί στο πρόσφατο παρελθόν από την αδελφή του για βιασμό.

Η υπόθεση έφτασε στη Δικαιοσύνη ύστερα από καταγγελία της αδελφής (τον Ιούνιο του 2022) στο Τμήμα Ασφαλείας Πυλαίας – Χορτιάτη.

Μόλις πριν από λίγο καιρό ασκήθηκε ποινική δίωξη εις βάρος του για βιασμό, γενετήσιες πράξεις μεταξύ συγγενών και παράνομη οπλοφορία, ενώ η δικογραφία βρίσκεται στα χέρια ανακριτή.

Οι αλληλοκατηγορίες

«Δεν έχω καμία συμμετοχή ήμουν στο σπίτι και κοιμόμουν. Τα έκανε όλα ο φίλος μου» αυτά είναι τα λόγια του 39xρονου Α.Τ. που κατηγορείται μαζί με το φίλο του για τη δολοφονία της 41χρονης Γεωργίας.

«Απείλησε ότι αν δεν τον ακολουθήσω θα πάθω ο,τι έπαθε η Γεωργία».

Αυτό φέρεται να υποστήριξε από πλευράς του ο συνεργός του 39χρονου στην υπόθεση δολοφονίας της Γεωργίας Μουράτη ο οποίος κατά πληροφορίες έχει οριακό δείκτη νοημοσύνης καθώς αντιμετωπίζει ψυχοαναπτυξιακά προβλήματα ενώ μάλιστα υπάρχει και ιατρικό ιστορικό.

«Το μοιραίο βράδυ εγώ φίμωσα και έδεσα τη Γεωργία. Ο 39χρονος μου είπε να φύγω και να παραμένω στο αμάξι. Μετά ήρθε και μου είπε πως η Γεωργία είναι νεκρή» περιέγραψε ακόμη.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο άνδρας παραδέχεται τη συμμετοχή του ως ένα βαθμό (και στη μεταφορά με το μπαούλο) όχι όμως την στιγμή της δολοφονίας. Κίνητρο ήταν η ληστεία που είχαν προσχεδιάσει.

